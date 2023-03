Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Bienenstöcke gestohlen und beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In einem Waldstück bei Grafenhausen sind zwischen Montag und Donnerstag, 06.-09.03.2023, ein Bienenstock gestohlen und weitere mutwillig beschädigt worden. Insgesamt waren am Waldrand im Gewann Abendweide (in Richtung Buggenried) unweit der K 6500 fünf Bienenstöcke aufgestellt. Unbekannte stahlen einen, warfen einen um und entfernten von zwei weiteren die Abdeckungen. Die Bienenvölker dürften Schaden genommen haben. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, zu melden.

