POL-SE: Norderstedt - Tatverdächtige nach mutmaßlichem Drogenhandel gestellt

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf den gestrigen Sonntag (07.05.2023) ist es sowohl im Wachsbleicherweg als auch im Pastorendamm in Tornesch zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Gegen 02:20 Uhr hörten Anwohner im Wachsbleicherweg Geräusche und stellte am nächsten Morgen einen Abdruck an der Hauswand und Porzellanscherben auf dem Rasen vor dem Haus fest. Vermutlich dürfte ein Teller gegen die Wand ...

mehr