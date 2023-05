Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kohlenstoffmonoxid-Austritt sorgt für vier Verletzte

Celle (ots)

Celle - Am 30.04.23, gegen 10 Uhr, wird der Polizei mitgeteilt, dass in einem Wohngebäude in der Schmiedestraße Gasgeruch festgestellt wird. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr stellt eine Hohe Konzentration Kohlenstoffmonxid fest. Das 83 und 81-jährige Ehepaar, sowie die vor Ort eingesetzte RTW-Besatzung kommt zur weiteren Untersuchung ins allgemeine Krankenhaus Celle. Die 81-jährige Frau und die Rettungswagenbesatzung wird nach eingehender Untersuchung bereits am Sonntag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der 83-jährige wird am gestrigen Montag entlassen. Nach einer ersten Begehung könnte ein Defekt an der Heizungsanlage zu dem Austoss des Kohlenmonoxid geführt haben.

