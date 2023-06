Polizeidirektion Hannover

POL-H: Leitungswechsel im Polizeikommissariat Hannover-Limmer: Polizeioberrat Philip Weinmann lenkt die Geschicke der Polizei im Westen Hannovers

Hannover (ots)

Zum 1. Mai 2023 hat Polizeioberrat (POR) Philip Weinmann die Leitung des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Limmer übernommen. Er folgt auf POR Thomas Wolff, der als Referent für Führungs- und Einsatzmittel in das Landespolizeipräsidium wechselt. Am 06. Juni 2023 überreichte Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin, Philip Weinmann seine Ernennungsurkunde.

Mit dem Polizeikommissariat Hannover-Limmer übernimmt POR Philip Weinmann eine Dienststelle, die mehr als 22.000 Soforteinsätze jährlich leistet. Darunter fallen auch Begleitungen von Großveranstaltungen, wie das Maschseefest oder das Schützenfest, aber auch Demonstrationen, Großkonzerten und Spitzensportveranstaltungen. "Durch seine Erfahrungen im Einsatz- und Ermittlungsbereich weiß POR Philip Weinmann, worauf es bei den Planungen und Durchführungen von solchen Einsätzen ankommt, nämlich schnell und präzise Entscheidungen treffen, transparent handeln und stets das Wohl der Einsatzkräfte im Blick behalten", betont Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten. "Zudem hat Philip Weinmann bereits ein Polizeikommissariat geleitet und weiß um die Herausforderungen, die diese Funktion mit sich bringt. Deswegen ist er für seine neue Aufgabe optimal vorbereitet."

Philip Weinmann blickt auf verschiedene Funktionen im Polizeidienst zurück. Neben Verwendungen im Einsatz- und Ermittlungsbereich, Tätigkeiten im Stab der Polizeiinspektion Celle und der Polizeidirektion Lüneburg wirkte der 39-Jährige außerdem im Führungsstab des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport als Koordinator im Zuge der Flüchtlingsmigration mit. Nach seinem Masterstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen sowie der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster übernahm der gebürtige Celler 2018 die Funktion des Leiters des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der ehemaligen Polizeiinspektion (PI) Hannover-Ost (heute Polizeiinspektion Hannover). 2020 folgten die Verwendungen als Leiter der Zentralen Ermittlungsgruppen in der PI Hannover und Einsatzkoordinator der PI Hannover, bis Weinmann im Juni 2021 als Leiter zum PK Hannover-Nordstadt wechselte. 2022 übernahm der 39-Jährige außerdem unter anderem in Vertretung die Funktion des Leiters des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Hannover.

Nach gerade einmal acht Monaten an der Spitze des Polizeikommissariats Hannover-Limmer steht für POR Thomas Wolff eine wichtige berufliche Veränderung an. "Mit dem Wechsel als Referent für Führungs- und Einsatzmittel in das Landespolizeipräsidium geht für POR Thomas Wolff eine berufliche Weiterentwicklung und der nächste Karriereschritt einher", betont Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

Über das Polizeikommissariat Hannover-Limmer

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer liegt inmitten eines der lebendigsten Stadtteile im Westen der Landeshauptstadt Hannover und bietet eine besondere Vielfalt an Einsatzlagen. Die Zuständigkeit des PK erstreckt sich auf die Fläche von 19,57 Quadratkilometern und umfasst die Stadtteile Linden-Mitte, Linden-Nord, teilweise Linden-Süd, Limmer, Ahlem, Davenstedt, Badenstedt, Calenberger Neustadt, teilweise Hannover-Mitte und Südstadt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats leben rund 84.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer, zu dem außerdem die Polizeistationen Schützenplatz und Davenstedt gehören, ist in vielerlei Hinsicht einmalig in Niedersachsen und wird durch die Nähe zum Niedersächsischen Landtag, der Staatskanzlei, den Landesministerien und dem Neuen Rathaus geprägt. Zahlreiche Versammlungslagen und viele Veranstaltungen fordern die Polizei. Besonders herauszuheben sind hier das Maschseefest und das Schützenfest.

Das Einsatzgeschehen des PK Hannover-Limmer wird außerdem durch die Limmerstraße mit ihrer lebendigen Fußgängerzone, hoher Kioskdichte und dem sogenannten Limmern, aber auch durch alternative Veranstaltungszentren, wie zum Beispiel das Kulturzentrum Faust e. V. oder diverse Szenekneipen der Hannover 96-Fans sowie der Ultraszene geprägt.

