Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kooperative Gewerbekontrollen in mehreren hannoverschen Stadtteilen

Hannover (ots)

In Zusammenarbeit mit mehreren Behörden ist es Einsatzkräften der Polizeidirektion Hannover in der Nacht von Samstag zu Sonntag, 04.06.2023, im Rahmen von Gewerbekontrollen in mehreren Stadtteilen Hannovers gelungen erneut zahlreiche Verstöße festzustellen. Unter anderem musste eine Lokalität aufgrund einer Überschreitung des erlaubten Kohlenstoffmonoxidwertes (CO) um mehr als das Dreifache geräumt werden.

An der Kontrollaktion waren neben der Polizeidirektion Hannover auch Mitarbeitende des Zolls, der Landeshauptstadt Hannover und der Glücksspielaufsicht beteiligt. Die mehrstündigen Überprüfungen fanden in den hannoverschen Stadtteilen Vahrenwald, Leinhausen, Mitte und Nordstadt statt. Die Bandbreite der festgestellten Verstöße ist groß und geht von Zuwiderhandlungen gegen den Datenschutz wegen unerlaubter Videoüberwachung bis hin zu unerlaubten Glücksspiels durch nicht zugelassene Automaten, von denen insgesamt sechs beschlagnahmt wurden. Darüber hinaus gab es Verstöße gegen das Baurecht, den Brandschutz, das Nichtraucherschutzgesetz und Steuerhinterziehung durch nicht versteuerten Shisha-Tabak. Zudem konnte in mehreren Fällen Schwarzarbeit aufgedeckt werden.

Gegen 01:10 Uhr wurde eine Shishabar im Stadtteil Mitte kontrolliert. Schon beim Betreten der Lokalität fiel den Einsatzkräften die schlechte Luft in den Räumen auf. In diesem Zusammenhang konnte festgestellt werden, dass die vorgeschriebenen CO-Warner in der Bar deaktiviert waren. Als diese wieder eingeschaltet wurden, zeigten die Geräte CO-Werte an, welche die erlaubte Belastung um mehr als das Dreifache überschritten. Die Einsatzkräfte reagierten schnell und veranlassten die Räumung der Lokalität. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine geringe dreistellige Personenanzahl in der Bar. Hinzugerufene Kräfte der Feuerwehr Hannover nahmen anschließend eine weitere Messung und eine Belüftung des Objektes vor.

Die Polizei hat entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet. /aw, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell