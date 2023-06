Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 7: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw - eine Person schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstagmorgen, 08.06.2023, sind auf der BAB 7 zwei Lkw zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Autobahn war für längere Zeit gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhren ein Lkw und eine Sattelzugmaschine gegen 09:00 Uhr die BAB 7 in Richtung Hamburg. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges fuhr auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn. Aufgrund von stockendem Verkehr in Höhe des Autobahnkreuzes Hannover-Nord musste er jedoch langsamer fahren. Dies bemerkte ein 64-jähriger Lkw-Fahrer scheinbar zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf.

Bei dem Unfall wurde das Führerhaus des Lkw so stark eingedrückt, dass der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Während der 64-Jährige von der Besatzung eines zeitnah eingetroffenen Rettungshubschraubers erstversorgt wurde, brachten ihn anschließend Rettungskräfte per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 33-Jährige blieb hingegen unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 45.000 Euro geschätzt. Die Autobahn war teilweise bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. / desch, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell