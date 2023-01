Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: _rund ein Drittel

Kaiserslautern (ots)

21 Beanstandungen bei 61 gemessenen Fahrzeugen - das ist die "Bilanz" einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag auf der B37 im Bereich Mannheimer Straße. Knapp eineinhalb Stunden nahmen Polizeibeamte hier den stadteinwärts fahrenden Verkehr ins Visier.

Insgesamt 13 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Elf kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, zwei lagen aber so deutlich über dem Tempolimit, dass auf sie nun eine Anzeige zukommt. Die höchste Überschreitung der zulässigen 50 km/h wurden bei einem Fahrer gemessen, der mit 78 "Sachen" in Richtung Stadtmitte brauste. Er muss mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem Punkt in der "Verkehrssünderdatei" rechnen.

Eine weitere Ordnungswidrigkeitsanzeige erhielt ein Lkw-Fahrer, dessen Ladung nicht gesichert war. Darüber hinaus mussten zwei Mängelberichte ausgestellt werden - einmal wegen mangelhafter Beleuchtung am Fahrzeug und einmal, weil keine Fahrerlaubnis vorgelegt werden konnte. |cri

