Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hohe Gewinne versprochen - hohe Verluste bekommen

Südwestpfalz/Kaiserslautern (ots)

Nachdem er gemerkt hat, dass er Betrügern auf den Leim gegangen ist, hat sich ein Mann aus der Südwestpfalz am Mittwoch bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Der 51-Jährige gab zu Protokoll, das er im Dezember per Telefonwerbung auf eine "vielversprechende" Geldanlage aufmerksam gemacht wurde. Mit dem Versprechen auf hohe Renditen wurde der Mann dazu animiert, Geld auf ein Online-Handelskonto einzuzahlen. Nach und nach überwies der 51-Jährige mehrere Beträge - insgesamt kam eine fünfstellige Summe zusammen.

Als der Südwestpfälzer sich nun Geld ausbezahlen lassen wollte, wurde er aufgefordert, dafür zunächst Gebühren zu entrichten. Mehrfach überwies der Mann die vermeintlichen "Auszahlungsgebühren" - von seinem investierten Geld erhielt er aber nichts zurück.

Parallel stellte der 51-Jährige fest, dass eine Internetseite, die ebenfalls mit einem solchen Anlagemodell geworben hatte, zwischenzeitlich gelöscht wurde. Auch hier hatte der Mann seit Dezember mehrere tausend Euro überwiesen, ohne etwas zurück zu bekommen.

Deshalb entschloss er sich nun zur Anzeige. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Das Geld dürfte allerdings "weg" sein...

Die Polizei empfiehlt: Bei solchen Online-Geldgeschäften ist generell erhöhte Vorsicht geboten! Und wenn der Anbieter hohe Gewinne in kurzer Zeit verspricht und dazu noch behauptet, das Risiko sei gering, dann sollten bei Ihnen alle Alarmsignale angehen!

Lassen Sie sich nicht von solchen falschen Versprechungen aufs sprichwörtliche Glatteis führen - auch wenn die Aussicht auf das "schnelle Geld" noch so verlockend ist!

Am besten vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. Überprüfen Sie die Referenzen und nehmen Sie sich die Zeit, alles in Ruhe abzuklären. Lassen Sie sich auch nicht unter Druck setzen und zu einem schnellen Vertragsabschluss drängen, weil das Angebot angeblich gerade "günstig" ist.

Mehr Infos zum Thema "Anlagebetrug" finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/Frowu |cri

