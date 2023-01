Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anzeigen nach Wohnungsdurchsuchung

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz hat sich ein Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Mittwoch Strafanzeigen eingehandelt. Im Zusammenhang mit einem bereits laufenden Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen war die Wohnung des Mannes am Vormittag durchsucht worden. Dabei stießen die Beamten sowohl auf einen Schlagring als auch auf mehrere Tütchen, in denen sich teils pulverartige Anhaftungen und teilweise auch eine weiße Paste befand. Ein erster Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht, dass es sich um Substanzen aus dem Betäubungsmittelbereich handelt. Die Sachen wurden sichergestellt. Zur Herkunft ist noch nichts bekannt. |cri

