POL-PPWP: Schlägerei in der Mall

Kaiserslautern (ots) - Ein Bluetooth-Headset sowie militärische Ausrüstung (ABC-Schutzmaske, Stiefel, Handschuhe, etc.) haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch aus einem Auto in der Siedlung am Belzappel gestohlen. Das Auto parkte in der Straße "Fuchsberg" in Höhe der Hausnummer 6. Wie die Diebe den Wagen knackten, ist nicht geklärt. Das Fahrzeug war laut Besitzer abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6:20 Uhr. Die Polizei sicherte ...

