POL-K: 220731-3-K Polizisten stellen Raser nach Verfolgung - Golf sichergestellt

Köln (ots) - Nach einem versuchten Raub am Samstagvormittag (30. Juli) auf einen Taxi-Fahrer (56) in Leverkusen-Quettingen haben Polizisten den mutmaßlichen Tatverdächtigen (25) zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der Leverkusener muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Taxifahrer erlitt bei dem Angriff eine Platzwunde sowie Hämatome im ...

