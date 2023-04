POL-F: 230421 - 0457 Frankfurt - Sachsenhausen: Diebstahl aus Lieferwagen

Frankfurt (ots) - (th) Gestern Nachmittag (20. April 2023) kam es in Bockenheim zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 83-jährigen Mannes. Der unbekannte Täter flüchtete. Gegen 17.20 Uhr sprach der spätere Täter den 83-jährigen an einer Bushaltestelle an, und bat diesen um Kleingeld, was der 83-Jährige ihm aber nicht gab. Beide bestiegen nun den Bus und verließen ihn wieder an der Haltestelle Sophienstraße. ...

