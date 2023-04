Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230421 - 0455 Frankfurt - Bockenheim: Taschendiebstahl

(th) Gestern Nachmittag (20. April 2023) kam es in Bockenheim zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 83-jährigen Mannes. Der unbekannte Täter flüchtete.

Gegen 17.20 Uhr sprach der spätere Täter den 83-jährigen an einer Bushaltestelle an, und bat diesen um Kleingeld, was der 83-Jährige ihm aber nicht gab. Beide bestiegen nun den Bus und verließen ihn wieder an der Haltestelle Sophienstraße. Der Tatverdächtige folgte dem Opfer bis vor die Haustür an der Wohnanschrift in der Ginnheimer Straße. Dort entwendete er dem Mann das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche. Der 83-Jährige bemerkte dies, konnte den Diebstahl jedoch nicht mehr abwenden. Der Täter flüchtete in Richtung Sophienstraße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, Stirnglatze, schwarzes nach hinten gekämmtes Haar, bekleidet mit einem dunklen Anzug.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 - 11300 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

