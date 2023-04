Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230420 - 0453 Frankfurt-Gallus: Auf Bahngleis gestoßen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwochmorgen (19. April 2023) kam es am Hauptbahnhof zu einem Vorfall, bei dem eine 41 Jahre alte Frau von einer bislang unbekannten Täterin in ein Gleisbett gestoßen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Geschädigte befand sich gegen 04:50 Uhr in der C-Ebene des Hauptbahnhofs am U-Bahnsteig in Richtung Stadtmitte, als eine unbekannte Frau an sie herantrat und sie unvermittelt auf die Gleise stieß. Zeugen halfen der 41-jährigen Geschädigten, die sich bei dem Sturz Verletzungen an den Armen und Rippen zuzog, bevor eine U-Bahn einfuhr. Die Angreiferin ergriff unerkannt die Flucht.

Personenbeschreibung:

Weiblich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, mitteleuropäische Erscheinung, kräftige bis dickliche Statur, kurze Haare; bekleidet mit grünem Pullover und schwarzer Jogginghose.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen und / oder der Täterin machen können, werden gebeten sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell