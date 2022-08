Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++77jähriger befährt die Autobahn 29 mit 50 km/h und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 30.08.2022 gegen 17:00 Uhr befährt ein 77jähriger aus der Wesermarsch die A 29 in Richtung Wilhelmshaven. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt ca. 50 km/h. Zwischen den Autobahnauffahrten Jaderberg und Zetel kommt es, so berichten Zeugen, zu mehren gefährlichen Situationen. So wechselt der genannte Verkehrsteilnehmer mit seinem grauen Peugeot unvermittelt zwischen Haupt- und Überholfahrstreifen hin und her. Dadurch müssen andere Autofahrer stark abbremsen oder ausweichen. An der Autobahnabfahrt Zetel verlässt der Fahrer des Peugeot die Autobahn und fährt weiter in Richtung Zetel. Auch hier kommt es zu gefährlichen Szenen. Der Peugeotfahrer gerät immer wieder in den Gegenverkehr. Glücklicherweise kommt es zu keinem Verkehrsunfall. Durch einen Zeugen konnte der 77jährige in Zetel gestoppt werden.

Wenn sie durch die gefährliche Fahrweise gefährdet wurden, wenden sie sich bitte unter der Nummer 04402/9330 an die Autobahnpolizei Oldenburg.

