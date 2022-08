POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Auseinandersetzung im Diekweg in Bad Zwischenahn gesucht +++

Oldenburg (ots) - In der Straße Meerkamp ist es am Samstag zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen 10 und 14.30 Uhr - während der Abwesenheit der Hausbewohner - gewaltsam die Haustür aufgebrochen und das Haus betreten. Dort entleerten die Einbrecher auf der Suche nach Wertsachen mehrere Schränke. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Zu möglichem Diebesgut liegen noch ...

