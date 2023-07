Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Essen (Oldenburg) - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juni 2023, 12.45 Uhr, und Sonntag, 2. Juli 2023, 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus dem Tank Lastkraftwagens Diesel. Auch aus einem weiteren Lkw wurde Diesel gestohlen. Beide Fahrzeuge standen zu dieser Zeit auf einem Parkplatz im Heideweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Mülltonnenbrand

Am Montag, 3. Juli 2023, gegen 2.09 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Mülltonnenbrand in der Höltinghauser Straße. Hier waren aus bislang unbekannter Ursache blaue Mülltonnen in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 12.44 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Bürgermeister-Feigel-Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er konnte zwar eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen, jedoch hatte er bereits seit mehr als 6 Monaten seinen Wohnsitz in Deutschland begründet, sodass diese ihre Gültigkeit verloren hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 14.00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Böener Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Mann aus Löningen war die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 2. Juli 2023 um 20.35 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Alten Löninger Straße von Wachtum in Richtung Löningen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dann alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet daraufhin ins Schleudern und überschlug sich im weiteren Verlauf. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Lastrup - Brand eines LKW-Anhängers

Am Montag, 3. Juli 2023, gegen 4.20 Uhr, geriet während der Fahrt auf der Bundesstraße 213, im Bereich der Krapendorfer Straße, der mit Holzbalken beladene Anhänger eines LKW in Brand. Die Holzbalken wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup abgeladen und abgelöscht. Am Anhänger entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Diese dauert aktuell noch an.

