Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 01.07.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einbruch in Landmaschinenhandel in Rechterfeld In der Nacht von Donnerstag auf Freitag -29./30.06.2023-, vermutlich gg. 02.10 h, suchten bislang unbekannte Täter den rückwärtigen Bereich (Wiese) eines Landmaschinenhandels in Rechterfeld Am Bahnhof auf. Dort wurden Schrauben am Metallzaun entfernt und dieser dann geöffnet. Aus dem dortigen Lager wurden ca. 10 Traktorreifen entwendet. Der Abtransport muss mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 15.000,- Euro ! Hinweise bitte an die Polizei in Vechta - 04441/9430-

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel Am Freitag, 30.06.2023, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger aus Visbek mit seinem PKW den Corveyweg. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Diebstahl aus Kfz

Am Freitag gegen 08:45 Uhr kam es in der Hauptstraße in Goldenstedt zu einem Diebstahl aus einem Lieferfahrzeug. Ein unbekannter Täter nutzte die kurze Abwesenheit eines Lieferwagenfahrers aus und entwendete aus dem Fahrzeug eine bislang unbekannte Geldsumme. Mögliche Zeugen werden gebeten sich entweder mit der Polizei in Goldenstedt oder in Vechta in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannten Täter einen am Westring abgestellten Pkw, indem sie den Lack zerkratzten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Steinfeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell