Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 30.06./01.07.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg -Zeugenaufruf- Am Freitag, gegen 17. 15 Uhr, sollte der Fahrer eines weißen VW Golf mit CLP-Kennzeichen auf dem Garreler Weg kontrolliert werden. Der Fahrer versuchte, der Kontrolle zu entgehen, indem er flüchtete. Die Fahrt führte weiter über die Straßen Gartenstraße, Bült, Wallgärten und endete in der Sackgasse Up de Höchde. Der Fahrer, ein 27-Jähriger aus Cloppenburg, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und besitzt keinen Führerschein. Während der Flucht kam es zu einem Unfall mit einem Kind, welches dadurch leicht verletzt wurde. Nachträgliche Ermittlungen ergaben, dass zwei weitere Kinder zur Seite springen mussten, um nicht verletzt zu werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen der Flucht werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04471-18600 in Verbindung zu setzen.

Löningen

In der Zeit von Donnerstag, 29.06.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 30.06.2023, 12:30 Uhr entwenden Unbekannte aus einem verschlossenen Baucontainer in der Herßumer Straße eine Erdrakete.

Dieseldiebstahl

Zwischen Donnerstag, 29.06.2023, 23:00 Uhr und Freitag, 30.06.2023, 06:00 Uhr entwenden Unbekannte aus einem LKW, der auf einem Parkplatz an der B 68, zwischen Stapelfeld und Hemmelte abgestellt war, 300 Liter Diesel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell