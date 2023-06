Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum- Einbruch in Kirche Am Mittwoch, 28. Juni 2023, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Sakristei der katholischen Pfarrkirche in Bakum, Kirchstraße, ein. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter vom Inneren der Kirche gewaltsam Zutritt in die verschlossenen Räumlichkeiten und suchten dort nach Wertgegenständen. Zeugen, die Angaben zur Tat ...

mehr