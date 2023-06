Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Hausfriedensbruch Am Freitag, 02. Juni 2023 gegen 20:38 Uhr bemerkte ein Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Lohne, Brinkstraße eine Person, die sich im Hausflur aufhielt. Der Anwohner öffnete seine Wohnungstür und rief der Person, die sich bereits im 1. OG befand, nach. Die Person verließ dann fluchtartig das Wohnhaus und wollte vom Tatort mit einem Fahrrad flüchten. Hierbei stürzte die Person zu Boden, ließ das Fahrrad zurück und flüchtete fußläufig vom Tatort. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen Pedelec der Marke Raleigh Dundee Ltd. (siehe Foto). Zeugen, die Angaben über die Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta unter 0441/9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell