LPI-J: Kennzeichen entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den frühen Morgenstunden begab sich am Sonntag ein 21-Jähriger in das Parkhaus des Stadtrodaer Krankenhauses. Hier eignete sich dieser widerrechtlich einen Feuerlöscher an und ging in der Folge in eine Wohnung eines Bekannten im Tachover Ring. Hier entleerte er diesen in den Räumlichkeiten. Als der Wohnungsinhaber aus einem Raum zum Ort des Geschehens kam, sprühte der junge Mann diesen ...

