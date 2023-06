Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstag, 24. Juni 2023 gegen 15:00 Uhr wurde im Rahmen einer Open Air Veranstaltung auf dem Marktplatz in Cloppenburg eine 29-jährige Frau von einem unbekannten Mann verletzt. Zunächst sprach der Mann sie nur an. Als sie nicht weiter reagierte wurde sie von dem Mann unsittlich berührt. Daraufhin versetzte sie ihm eine Ohrfeige. Im Gegenzug nahm der Mann sie nun in den Schwitzkasten, wodurch die 29-jährige deutliche Verletzungen davontrug. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Angreifer von einer weiteren männlichen Person unterstützt. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und kam dem Opfer zur Hilfe, wodurch die Angreifer vom Opfer abließen. Der Sachverhalt trug sich auf dem Gelände der Open Air Veranstaltung zu und dürfte von weiteren Zeugen beobachtet worden sein. Ggf. wurden im Rahmen der Veranstaltung Videoaufzeichnungen der Besucher erstellt, die die Situation, wenn auch nur zufällig, dokumentieren. Zeugen werden daher gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

