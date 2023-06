Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 28. Juni 2023, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Barßeler Straße in Richtung Schwaneburger Straße. Als sie nach links in den Langenbergsweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 34-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad den Radweg in gleicher Richtung befuhr. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 27. Juni 2023, kam es auf einem Parkplatz einer Spielothek im Mühlendamm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein,-Ausparken mit seinem Opel Mokka einen dort abgestellten BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 28. Juni 2023, gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 56-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem PKW die Straße Am Bahnhof. Als sie nach rechts in die Europastraße abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem 17-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg verbotswidrig in Richtung Barßeler Straße befuhr. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2100 Euro.

