Bösel - Einbrüche in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Montag, den 26. Juni 2023, gegen 22.05 Uhr und Dienstag, den 27.Juni 2023, um 05.40 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in eine Lagerhalle an der Industriestraße und ein Firmengebäude am Bernethsdamm ein. Aus der Lagerhalle wurden diverse Rollen Lötzinn entwendet. Aus dem Firmengebäude am Bernethsdamm wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Einbruch in leerstehendes Haus

Zwischen Samstag, den 29. April 2023, gegen 21.25 Uhr und Dienstag, den 27. Juni 2023, um 10.38 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Straße Am Ring ein und entwendeten Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl eines E-Scooters

Am Montag, den 26. Juni 2023, zwischen 15.30 Uhr und 23.59 Uhr kam es an der Haltestelle Hansaplatz zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Personen entwendeten einen dort abgestellten und mit Kabelschloss gesicherten E-Scooter der Marke Segway in der Farbe grau mit blauer Bereifung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 27. Juni 2023, gegen 06.38 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Straße Am Ostermoor in Richtung Elisabethfehner Straße. Als er in den dortigen Kreisel einfuhr, kollidierte er mit einem 58-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Motorrad den Kreisverkehr befuhr. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

