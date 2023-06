Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl einer Geldbörse

Am 26. Juni 2023, gegen 14.30 Uhr, war eine 83-jährige Frau in einem Discounter in der Straße Am Mühlencenter einkaufen. Hier wurde ihr durch eine unbekannte Person die Geldbörse entwendet. Im Anschluss kam es zu einer Geldabhebung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Dienstag, 27. Juni 2023, kurz nach 13.00 Uhr, kam es in einer Praxis für Physiotherapie und Osteopathie in der Langen Straße zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person hatte zunächst die Praxis betreten. Als die Geschädigte verdächtige Geräusche wahrnahm, sah sie nach und stellte eine männliche Person im jugendlichen oder heranwachsenden Alter fest. Er verwickelte sie in ein Gespräch und verließ dann die Praxis. Bei der Nachschau, woher das Geräusch kam, stellte sie fest, dass Geld aus der Kasse fehlte. Die unbekannte Person soll schlank gewesen und dunkle Kleidung getragen haben. Zudem soll er auffällig laut Kaugummi gekaut haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 26. Juni 2023, 17.00 Uhr und Dienstag, 27. Juni 2023, 6.00 Uhr, schnitten bislang unbekannte Personen zahlreiche fünfadrige Kabelstränge von 2m Länge in einem Rohbau der Tabbenstraße ab und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Opferstock angegangen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juni 2023, 9.30 Uhr und Dienstag, 27. Juni 2023, 9.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen einen Opferstock der St. Michael Kirche aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Quad entwendet

Am Dienstag, 27. Juni 2023, zwischen 00.00 Uhr und 8.55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen in der Westallee Zugang zu einem Firmengelände. Hier entwendeten sie ein Quad der Marke Outlander. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. Juni 2023, um 17:09 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter in Cloppenburg den Herzog-Erich-Weg in Richtung Sternbusch. Ein 25-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem PKW derweil die Ziegelhofstraße in Richtung Löninger Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete der Jugendliche die Vorfahrt des 25-jährigen Mannes und überquerte die Ziegelhofstraße. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 16-Jährige lebensgefährliche Verletzungen davontrug. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Mann wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass der E-Scooter nicht versichert war.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 26. Juni 2023, 05:45 Uhr und Dienstag, 27.06.2023, 16:45 Uhr wurde ein Kia, welcher an der Straße Hohe Kamp abgestellt war, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. An dem Kia entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- EUR. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Juni 2023 gegen 11:50 Uhr wurde ein in Emstek an der Langen Straße auf dem dortigen Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellter VW Eos vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, vermutlich einen LKW mit Sattelauflieger, beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200,- EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Kindern

Am Dienstag, 27. Juni 2023, 07:45 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Pedelec die Straße Am alten Wasserwerk und wollte die Friedrich-Pieper-Straße in Richtung Parkplatz an der Emsteker Straße überqueren. Auf der vorfahrtberechtigten Friedrich-Pieper-Straße fuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad in Richtung Leharstraße. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Kinder, wodurch sie stürzten und sich leicht verletzten.

Emstek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 27. Juni 2023 um 16:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Cloppenburger mit seinem E-Scooter in Emstek die Lange Straße obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Zudem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Gegen den 19-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 26. Juni 2023, 16:00 Uhr und Dienstag, 27. Juni 2023, 07:10 Uhr wurde ein in Hemmelsbühren abgestellter VW Caddy mit Pflastersteinen beworfen. Hierdurch wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 900,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

