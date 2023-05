POL-RE: Datteln: Urkundenfälschung und Körperverletzung - Wer kennt den Mann?

Recklinghausen (ots) - Auf einem Parkplatz am Alisowall ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer aus Haltern am See angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 77-jährige Autofahrerin aus Haltern am See gegen 15.25 Uhr rückwärts ausparken und erfasst dabei den 84-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec vorbeifuhr. Der Senior wurde ins Krankenhaus gebracht, er konnte nach ambulanter ...

