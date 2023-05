POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Marl Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die am Samstag gegen 16.30 Uhr versuchten in eine Wohnung an der Grotekampstraße einzubrechen. Nach dem gescheiterten Versuch zwei Fenster aufzuhebeln, machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen. Anwohner wurden darauf aufmerksam, sprachen die beiden an, woraufhin sie sofort flüchteten. Die Polizei traf niemanden mehr an. Täterbeschreibung: ...

mehr