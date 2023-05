Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Duisburger zu schnell unterwegs - Auto sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Am späten Sonntagabend wollten Beamte der Recklinghäuser Polizei gegen 23 Uhr einen Autofahrer auf der Osterfelder Straße, in Höhe Berliner Platz kontrollieren. Trotz der Anhaltesignale wurde der Fahrer nicht langsamer, sondern beschleunigte auf der regennassen Fahrbahn. Nachdem der Fahrer auf die Kirchhellener Straße abbog, fuhr er über einen Teil des Bürgersteigs und missachtete die vorgeschriebene Fahrtrichtung. Dann beschleunigte er erneut und fuhr weiter. In Höhe der Roonstraße hielt er schließlich an. Der Fahrer versuchte noch kurz nach dem Anhalten auf den Rücksitz zu klettern, wurde dabei aber bereits von den Beamten beobachtet und angesprochen. Im Auto saß noch eine 21-jährige Bottroperin auf dem Beifahrersitz. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann aus Duisburg (25) nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Auto stellten die Beamten als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

