Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Polizei beendet illegales Glücksspiel

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Die Polizei hat am Wochenende eine ehemalige Gaststätte an der Stimbergstraße durchsucht, weil der Verdacht besteht, dass dort seit längerem illegales Glückspiel betrieben wird. Die Beamten konnten in der Nacht auf Samstag entsprechendes Beweismaterial sicherstellen, dazu gehören fünf Spielautomaten, ein Pokertisch, ein fünfstelliger Bargeldbetrag und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die 14 Personen (elf Männer und drei Frauen) - im Alter von 20 bis 60 Jahren - die sich in der ehemaligen Gaststätte befanden, mussten mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Einsatz war auch dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Oer-Erkenschwick - im Rahmen der SiKo Ruhr (Sicherheitskonferenz zur Bekämpfung von Clankriminalität) - möglich.

