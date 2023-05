Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Fernewaldstraße/Harkortstraße/Heidestraße/Spechtstraße am Sonntag (7.5.) gegen 6 Uhr. Auf der Kreuzung kollidierten die Wagen eines Oberhauseners (61) und eines 44-jährigen Oberhauseners. Dessen Auto kam in Folge der Kollision von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein geparktes Auto und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der 61-Jährige und dessen Beifahrerin (47) zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Fahrzeugen und Hauswand wird auf insgesamt mehr als 20.000 Euro geschätzt.

