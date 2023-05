Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Dorsten/Haltern am See/ Recklinghausen: Ermittlungskommission erfolgreich - diverse Fahrraddiebstähle geklärt

Recklinghausen (ots)

Seit September 2022 arbeitet eine Ermittlungskommission der Kripo Recklinghausen an der Aufklärung mehrerer schwerer Fahrraddiebstähle in den Städten Recklinghausen, Herten, Münster und Haltern am See. Die Ermittlungsarbeit zieht sich sogar bis in den bayischen Raum, wo auch Fahrräder entwendet wurden, die durch die Polizei bei den Tatverdächtigen sichergestellt werden konnten. Nun trägt die langwierige Arbeit der Kripo Früchte: Fünf Tatverdächtige, im Alter von 16 bis 23 Jahren, aus Herten und Dorsten konnten ermittelt werden. Ihnen wird nun schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Im Zuge dessen wurden am Donnerstag die Wohnräume der Tatverdächtigen in Herten und Dorsten auf richterliche Anordnung durchsucht. Dabei stellten die Ermittler Telefone und andere Datenträger sicher. In der Wohnung eines 17-jährigen Herteners stellten die Kollegen zudem mutmaßliche Drogen in Form von Cannabis sicher. Weiterhin wurden auch zwei E-Scooter, ein Fahrrad und eine Bohrmaschine aufgefunden und sichergestellt. Die E-Scooter konnten bereits Diebstählen aus Februar in Herten und Recklinghausen zugeordnet werden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrrads dauern noch an. Die Arbeit der Ermittler geht nun weiter. Bislang zählt die Ermittlungsgruppe 116 Strafanzeigen. Der Schaden beläuft sich bislang auf einen etwa fünfstelligen Geldbetrag.

Die Polizeipräsidentin, Friederike Zurhausen, lobt die Arbeit der Kripo: "Die Kolleginnen und Kollegen haben viel Herzblut in die monatelangen Ermittlungen investiert. Die Strafanzeigen, die auf den Tischen der Kripo landen, klären zu können, ist nicht nur für die Betroffenen ein Erfolg, sondern auch der schönste Lohn für die Ermittelnden."

Tipps der Polizei:

- Notieren Sie sich grundsätzlich die Individualnummern von z.B. technischen Geräten oder die Fahrradrahmennummer ihres Fahrrads, damit die Gegenstände im Falle eines Diebstahls von der Polizei ausgeschrieben werden können. - Fertigen und speichern Sie Fotos von Ihren Sachen/Fahrrädern. Diese können ebenfalls bei einer Suche oder nachträglichen Zuordnung helfen. - Besondere Auffälligkeiten, individuelle Markierungen oder Aufkleber können ebenfalls helfen, gestohlene Gegenstände ihrem Besitzer wieder zuzuordnen.

