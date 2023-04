Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mutmaßlicher Täter des Angriffs im Fitnessstudio festgenommen

Duisburg (ots)

Die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei haben mit Unterstützung von Spezialeinheiten in der Nacht zu Sonntag (23. April) um 00:05 Uhr den mutmaßlichen Täter des Angriffs im Fitnessstudio in seiner Wohnung in der Duisburger Altstadt festgenommen. Zwei Männer, einer mit syrischer und einer mit deutscher Staatsangehörigkeit, hatten sich gemeinsam am Samstagnachmittag (22. April) an die Polizei gewandt. Sie gaben konkrete Hinweise zu dem Tatverdächtigen, den sie auf den Bildern der Öffentlichkeitsfahndung erkannt haben.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen, der im April 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt hat, der bewilligt worden war. Der Mann ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei hat in seiner Wohnung zwei Messer sichergestellt, die als mögliche Tatwaffe in Frage kommen könnten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Motiv des Angriffs dauern an. Der Mann soll kommenden Montag (24. April) auf Antrag der Staatsanwaltschaft u. a. wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 21-Jährige, der bei der Attacke lebensgefährlich verletzt worden war, schwebt noch immer in Lebensgefahr.

