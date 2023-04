POL-DU: Ruhrort: Streit im Straßenverkehr - Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Duisburg (ots) - Eine Autofahrerin hat am Mittwoch (19. April) gegen 16:10 Uhr auf der Düsseldorfer Straße an der Kreuzung zur Straße Im Schlenk verbotswidrig gewendet. Dabei kollidierte die 35-Jährige mit einer Straßenbahn der Linie U79, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die VW-Fahrerin verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Fahrgäste und der 41-jährige Straßenbahnfahrer ...

