Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Altstadt: 21-Jähriger nach Angriff im Fitnessstudio weiterhin in Lebensgefahr - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Der 21-jährige Duisburger, den ein noch Unbekannter am Dienstagabend (18. April) in einem Fitnessstudio an der Schwanenstraße mutmaßlich mit einer Hieb- oder Stichwaffe attackiert haben soll, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt eine Mordkommission der Polizei Duisburg die Hintergründe der Tat, bei der es sich nach aktuellem Stand um einen gezielten Angriff gehandelt hat.

Die drei weiteren Geschädigten (24, 24, 32) kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Zurzeit sind sie außer Lebensgefahr. Die Ermittler vernehmen weiterhin Gäste des Fitnessstudios und werten zahlreiche Videoaufnahmen aus. Gleichzeitig sichern Beamte des Erkennungsdienstes akribisch Spuren im Fitnessstudio. Zeugen, die Hinweise zum Angreifer geben können oder wissen, wer es war, werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei aufzunehmen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit auf dem Hinweisportal der Polizei NRW Videos oder Fotos hochzuladen - auch anonym.

Der Tatverdächtige soll nach bisherigen Erkenntnissen etwa 30 Jahre alt sein. Er wird als 1,80 Meter großer Mann mit normaler Statur und schwarzem Vollbart beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen, langärmeligen Pullover sowie einer dunklen Hose. Außerdem habe er eine schwarze Kappe mit nach vorne gerichtetem Schirm getragen.

Die bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5489112

