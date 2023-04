Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Hilfsbereiten Senior bestohlen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (19. April) gegen 17 Uhr die Hilfsbereitschaft eines Seniors ausgenutzt und ihm Goldringe gestohlen. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte, schlanke Mann klopfte an der Wohnungstür auf der Straße Unter dem Ulmen des 82-Jährigen und bat ihn um Milch sowie Filtertüten. Der Duisburger ging gemeinsam mit dem Fremden in die Küche, um der Bitte nachzukommen. Nachdem der Unbekannte wieder gegangen war, bemerkte der Senior den Diebstahl.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell