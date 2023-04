Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Bus eingeschlafen - Rucksack gestohlen

Herscheid (ots)

Ein 23-Jähriger ist am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, in Herscheid in einen Linienbus gestiegen und dort in der Folge eingeschlafen. Als er ca. 20 Minuten später im Stadtgebiet Lüdenscheid aufwachte, stellte er fest, dass sein schwarzer Rucksack samt Inhalt gestohlen worden war. Er verließ den Bus und kontaktierte die Polizei. (schl)

