Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Luftgewehr und Sportbogen aus Keller gestohlen

Plettenberg (ots)

Zwischen dem 08.04. und 15.04. wurde in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus Am Beiese eingebrochen. Aus dem Abteil wurden ein Sportbogen, Pfeile, und ein Luftgewehr gestohlen. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich noch am Samstag der Tatverdacht gegen einen 39-jährigen Nachbarn des Kellerinhabers. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten die entwendeten Gegenstände aufgefunden werden. Der 39-Jährige räumte den Einbruch gegenüber der Polizei ein. Gegen ihn wird wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell