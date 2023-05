Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Frau bei Übergriff schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Am späten Samstagnachmittag (17.40 Uhr) kam es in Dorsten im Stadtteil Wulfen-Barkenberg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 42-jährige von ihrem Lebensgefährten (43) mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Sie floh auf die Straße und wurde dort von Unbeteiligten erstversorgt. Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen schließlich die weitere Behandlung und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie sofort operiert wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Betroffene außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Für die in der Wohnung anwesenden Familienangehörigen wurden Notfallseelsorger eingesetzt. Der 43-jährige Marler, mazedonischer Herkunft, wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen U-Haftbefehl erließ. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Für die StA Essen: StAin Erl

Für die Polizei Recklinghausen: KHK Käding

