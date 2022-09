Polizei Hamburg

POL-HH: 220905-2. Zeugen nach versuchten Automatensprengungen in Hamburg-Eidelstedt und Hamburg-Altona-Nord gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 05.09.2022, 00:35 Uhr, b) 05.09.2022, 01:37 Uhr; Tatorte: a) Hamburg-Eidelstedt, Schnackenburgallee, b) Hamburg-Altona-Nord, Plöner Stieg, S-Bahnhof Diebsteich

Am frühen Montagmorgen wurden ein Geld- und ein Fahrkartenautomat durch noch unbekannte Täter versucht aufzusprengen. Das zuständige Fachkommissariat im Landeskriminalamt (LKA 44) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

a) Heute Morgen hatte die Überwachung eines Geldautomaten einen Alarm ausgelöst, woraufhin mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen und ein Diensthundeführer zum Einsatzort fuhren. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, anscheinend durch eine Sprengung den Geldautomaten zu öffnen. Trotz deutlicher Deformierungen und Beschädigungen am Gehäuse gelang dies den Tätern offensichtlich nicht.

Eine Sofortfahndung führte nicht zur Identifizierung möglicher Tatverdächtiger.

b) Eine Passantin hörte ein lautstarkes Knallgeräusch und verständigte daraufhin die Polizei. Auch in diesem Fall stellten die Polizisten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, einen Fahrkartenautomaten durch eine Sprengung zu öffnen. Auch hierbei hielt der Automat dem Druck stand.

Im Zuge der ersten Ermittlungen gerieten zwei dunkel gekleidete Männer in den Fokus der Beamten, die sich zunächst zu Fuß in Richtung Waidmannstraße entfernt haben sollen und von dort weiter mit einem Kleinwagen in Richtung Stresemannstraße geflüchtet sein sollen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, zwei Diensthundeführern und auch Beamten der Bundespolizei führte nicht zur Festnahme der mutmaßlichen Täter.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell