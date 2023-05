Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Recklinghausen: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Marl

Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die am Samstag gegen 16.30 Uhr versuchten in eine Wohnung an der Grotekampstraße einzubrechen. Nach dem gescheiterten Versuch zwei Fenster aufzuhebeln, machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen. Anwohner wurden darauf aufmerksam, sprachen die beiden an, woraufhin sie sofort flüchteten. Die Polizei traf niemanden mehr an.

Täterbeschreibung:

Frau: ca. 25-35 Jahre alt, schlanke Statur, lange dunkle Haare zum Zopf gebunden, weißer Mundschutz, kleiner schwarzer Rucksack Mann: ca. 25-35 Jahre alt, groß, kurze schwarze Haare, kurzer Bart, dunkle Kleidung

Recklinghausen

Zwei bislang Unbekannte traten eine Tür einer Bäckerei an der Martinistraße ein und gelangten auf diese Weise in den Verkaufsraum. Dort entnahmen sie etwas Geld aus der Kasse und verließen anschließend das Geschäft. Die Tat wurde videografiert. Einer der Tatverdächtigen konnte näher beschrieben werden: heller Kapuzenpullover - Kapuze über den Kopf gezogen, Schirmcappy darunter, dunkle Hose, dunkle Schuhe. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell