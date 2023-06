Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Stallung

Von Dienstag, 20. Juni 2023, 19.30 Uhr bis Freitag, 23. Juni 2023, 18.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Bahnhofstraße, in eine landwirtschaftliche Stallung und entwendeten einen industriellen Hochdruckreiniger. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Goldenstedt - Einbruchsdiebstahl auf Gehöft

Von Sonntag, 25. Juni 2023, 17.00 Uhr bis Montag, 26. Juni 2023, 05.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Goldenstedt, Rotbuchenstraße, auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Gehöftes. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum. Entwendet wurden diverse Pflanzenschutzmittel. Zudem wurde ein unverschlossen auf dem Gelände abgestellter Pkw des Herstellers Ford, Transit entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96772-0) entgegen.

Vechta - Einbruch in Elektrofachmarkt

Am Montag, 26. Juni 2023, 01.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Elektrofachmarktes an der Falkenrotter Straße in Vechta ein. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, 23. Juni 2023 gegen 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossen im Treppenhaus an der Friedrich-Taphorn-Straße in Lohne abgestellte Pedelec. Es handelt sich dabei um ein Damenfahrrad der Marke Falter. Der Rahmen ist goldfarben. Das Fahrrad verfügt über eine 10-Gang-Schaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Steinfeld - Brand eines Carports

Am Montag, um 16.57 Uhr gerieten Holzbalken eines Carports an der Straße Schemder Esch in Brand, nachdem an dem Dach Arbeiten mittels eines Brenners durchgeführt worden waren. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Juni 2023, um 10:30 Uhr wurde ein in Lohne an der Keetstraße ordnungsgemäß abgestellter PKW, Daimler, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Hierdurch entstand am geparkten PKW ein Schaden, der auf ca. 2.500,- EUR geschätzt wird. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu machen. Um was für ein Fahrzeug es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt ist ebenfalls unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Montag, um 18.02 Uhr befuhr eine 29-Jährige aus Damme die Seilerstraße in Richtung Schmiedestraße. In Höhe eines Spielplatzes querte ein 6-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Fahrrad die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Pkw-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, wobei sich das Kind leicht verletzte.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 26. Juni 2023, 19.07 Uhr befuhr ein 33-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Oldenburger Straße (B 69) in Vechta in Fahrtrichtung. Vechta. Eine 38-jährige aus Vechta befuhr die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Oldenburg und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 56-jähriger aus Goldenstedt beabsichtige vom dortigen Tankstellgelände auf in Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vechta aufzubiegen. Hierbei übersah er den Pkw des 33-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch der Pkw des 33-jährigen gegen den Pkw der 38-jährigen geschleudert wurde. Ein im Pkw des 33-jährigen befindliches 2-jährige Kind erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10000,00 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Juni 2023 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr geriet vermutlich beim Rangieren ein LKW gegen einen Zaun an der Straße Handwerkshof in Steinfeld. Der Zaun wurde hierdurch bis zum Boden heruntergedrückt. Der Fahrzeugführer verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

