POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe- Versuchter Einbruch in Bäckerei In der Zeit zwischen Samstag, den 24.Juni 2023, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 25.Juni 2023, um 05.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Barßeler Straße einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 ...

mehr