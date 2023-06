Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Versuchter Einbruch in Bäckerei In der Zeit zwischen Samstag, den 24.Juni 2023, gegen 20.00 Uhr und Sonntag, den 25.Juni 2023, um 05.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Barßeler Straße einzudringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Spielautomaten Am Sonntag, den 25.Juni 2023, zwischen 13.010 Uhr und 14.00 Uhr kam es in einer Gaststätte an der Gehlenberger Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Glasscheibe eines Spielautomaten zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Barßel- Brand einer Mülltonne

Am Sonntag, den 25. Juni 2023, gegen 16.37 Uhr, kam es in der Ammerländer Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Biomülltonne in Brand und beschädigte ein angrenzendes Carport. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

