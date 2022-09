POL-WND: Vorsätzliche Beschädigung eines Baumes

Marpingen - OT Berschweiler (ots) - Ein 51jähriger Mann aus Marpingen erstattet Anzeige bei der Polizeiinspektion St. Wendel, da Unbekannte im Zeitraum von Freitag auf Samstag insgesamt 15 Rundstämme aus seinem Eigentum entwendet haben. Die Örtlichkeit liegt in der Verlängerung der Straße "Am Höhbüsch" in Marpingen- Berschweiler. Die Stämme selbst wurden wahrscheinlich mit größeren Geräten abtransportiert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr