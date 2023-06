Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Mann verstirbt am Harmer Baggersee

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 25. Juni 2023, kurz vor 17.00 Uhr wurde der Polizei ein möglicher Badeunfall beim Harmer Baggersee, welcher nicht für den Badebetrieb vorgesehen ist, gemeldet.

Hierbei waren nach bisherigen Erkenntnissen eine Frau und ein 52-jähriger Mann während des Schwimmens in eine Notlage geraten. Die Frau konnte nach der Rettung aus dem Wasser und Reanimationsmaßnahmen wiederbelebt werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 52-jährige Mann verstarb noch am Ereignisort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell