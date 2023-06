Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 24./25.06.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung Am Samstag, 24.06.23, um 15:20 Uhr wurde eine 29jährige Frau aus Düren auf der "90er-live"-Party vor der Münsterlandhalle von zwei unbekannten Tätern geschlagen. Das Opfer wird dabei nicht unerheblich verletzt. Zudem wird die Brille einer Unbeteiligten beschädigt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Freitag, 23.06.23, 22:00 Uhr auf Samstag, 24.06.23, 11:00 Uhr wurden gleich zwei PKW in Cloppenburg am Lachsweg beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand den Lack der betroffenen Fahrzeuge zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW Am Samstagabend, 24.06.23, um 20:00 Uhr wurde der PKW eines 37jährigen Cloppenburgers während der Fahrt auf der Rotaugenstraße in Cloppenburg mit Steinen beworfen. Durch den Steinbewurf entstand Sachschaden an dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 24.06.23, um 23:56 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg den PKW eines 45jährigen aus Cloppenburg auf der Eschstraße. Bei dem Fahrzeugführer bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Von dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Garrel - Diebstahl von Werkzeugen In der Nacht von Freitag, 23.06.23, 23:15 Uhr auf Samstag, 24.06.23, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Garrel an der Albert-Schweitzer-Straße mehrere Werkzeuge aus zwei Gartenhütten und einem Anbau. Der Schaden wird auf mindestens 3000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

