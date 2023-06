Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Fr., 23.06.2023, gg. 15.50 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Dinklage mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das schien aber nicht gewirkt zu haben, denn nur 10 Minuten später wurde er erneut fahrend angetroffen. Diesmal befuhr er den Bokerner Damm in Vechta in Rtg. Dinklage. Den jungen Mann erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis!

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am 23.06.2023, um 00:30 Uhr, kam es in Vestrup, Up'n Rao zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist beim Rückwärtsfahren gegen den Gartenzaun des Geschädigten gefahren. Hierbei wurden der Zaun sowie ein Baum beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta, 04441 / 943 - 0, in Verbindung zu setzen.

Vechta -Verkehrsunfall- Am 23.06.2023; 18:50 Uhr, kommt es in Vechta, auf dem Famila Parkplatz an der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage ließ beim Rückwärtsfahren die ihm obliegende besondere Vorsicht außer Acht und fuhr auf den abgestellten PKW einer 20-jährigen Dinklagerin auf, die hierbei leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Visbek - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer Am 23.06.23, gg. 21.05 Uhr, befuhr ein 17jähriger aus Großenkneten mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße 873 in Hagstedt. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 17jährige wurde hierbei leicht verletzt.

