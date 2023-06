Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in eine Firma

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juni 2023, 18.00 Uhr und Donnerstag, 22. Juni 2023, 6.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Firma im Fladderweg. Hier fuhren sie mit einem Fahrzeug auf das Gelände und entwendeten im rückwärtigen Bereich fünf Tonnen Aluminium. Wert hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Juni 2023, 16.00 Uhr und Mittwoch, 21. Juni 2023, 6.00 Uhr versuchten unbekannte Personen ein Fahrradlager in der Küstermeyerstraße aufzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in zwei Schuppen

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in zwei Schuppen ein, die sich auf dem Grundstück eines Ferienhauses am Kuhlenkamp befinden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 18. Juni 2023, 18.00 Uhr bis Montag, 19. Juni 2023, 20.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße eine am Gartentor zu einem Grundstück angebrachte Überwachungskamera. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, 05.28 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Oldenburger Straße (B 69) ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 54-Jährige konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen. Da er seinen Wohnsitz bereits seit August 2022 im Bundesgebiet begründet hat, hatte die Fahrerlaubnis ihre Gültigkeit verloren.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr, parkte eine Frau ihren VW Golf auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hunteburger Straße. Durch eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug wurde ihr Wagen beschädigt, anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, 14.12 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Zuvor hatte er versucht, mit seinem Speichel den Test zu verfälschen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Rangieren mit einem Pkw einen VW Touran, welcher in der Großen Straße auf einem Parkplatz eines Discounters stand. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 7.30 Uhr, fuhr eine 14-jährige Fahrradfahrerin auf der Diepholzer Straße in Richtung Lohne. Aus dem Südlohner Weg kam eine unbekannte Frau mit einem Pkw und wollte auf die Diepholzer Straße fahren. Hierbei missachtete diese die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und es kam zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autofahrerin soll zwar ausgestiegen sein und sich erkundigt haben, fuhr dann aber weiter. Bei dem Pkw soll es sich um eine hochwertige, braune Limousine gehandelt haben. Die Fahrerin sei ca. 40 Jahre alt gewesen und hatte dunkles, gelocktes Haar. Bekleidet war sie mit einer pinken bzw. rosafarbenen blumigen Hose und einem dunklen Oberteil. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 22. Juni 2023, um 15.20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Damme mit einem Motorroller die Vördener Straße in Richtung Hufeisenstraße. Hier kreuzte ein Hund die Fahrbahn, woraufhin der Rollerfahrer bremste und stürzte. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Eigentümer des Hundes konnte ermittelt werden.

