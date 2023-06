Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 22. Juni 2023 um 07:30 Uhr befuhr eine 14-jährige Lohnerin mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Diepholzer Straße in Richtung Lohne. Im Einmündungsbereich Südlohner Weg beabsichtigte eine unbekannte PKW-Fahrerin auf die Diepholzer Straße aufzubiegen. Hierbei kam es zur Berührung zwischen der 14-jährigen Fahrradfahrerin und der Stoßstange des PKW. Durch diese Berührung zog sich die 14-jährige Verletzungen am Bein zu. Die PKW-Fahrerin hielt an, stieg kurz aus und erkundigte sich bei der 14-jährigen, welche aufgrund des Schocks keine weiteren Angaben machen konnte. Die PKW Fahrerin stieg daraufhin wieder in ihren PKW und verließ die Unfallstelle, ohne weitere Angaben zu ihrer Person zu machen. Bei dem PKW soll es sich vermutlich um eine braune Limousine gehandelt haben. Die PKW-Fahrerin wird auf ca. 40 Jahre geschätzt und hatte dunkle, lockige Haare. Zeugen, oder die betreffende PKW Fahrerin, können sich mit der Polizei in Lohne (04442/808460)in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell